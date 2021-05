Bruno Mars é o primeiro artista a ter 5 faixas de diamante na RIAA

LV Lisa Veit *

Bruno Mars é o primeiro artista a ter cinco faixas certificadas como diamante pela Recording Industry Association of America (RIAA), ou Associação Americana da Indústria de Gravação. O artista de R&B fez história por meio dos singles That’s what I like e When I was your man, que se unem às canções Just the way you are, Grenade, e Uptown funk na classificação.

O presidente e CEO da RIAA reconheceu o feito como "extraordinário" e parabenizou o artista. “Parabéns ao Bruno Mars, o primeiro artista com cinco singles premiados como diamante na história do programa de ouro e platina da RIAA! Este marco é um testemunho do gênio criativo imparável de Bruno e da incrível parceria que ele construiu com a equipe da Atlantic Records”, disse Mitch Glaizer, em nota de divulgação. Glaizer completou: “O que Bruno conquistou é simplesmente extraordinário. Menos de 60 prêmios diamante para singles já foram concedidos e agora ele tem cinco deles”.



No final de fevereiro deste ano, Mars iniciou uma nova formação artística ao lado de Anderson Paak, intitulada Silk Sonic. O projeto lançou o primeiro single, Leave the door open, que já é um sucesso na estreia e conta com mais de 702 milhões de reproduções no mundo. Com apenas um single os artistas ocupam o 84º lugar mundial no Spotify e a canção entrou duas vezes na primeira posição da lista Hot 100 da Billboard. Silk Sonic fez apresentação de debut da faixa e prestou um poderoso tributo a Little Richard durante o Grammy Awards deste ano.

Confira os principais sucessos do artista

Leave the door open (2021)

That’s what I like (2016)

Uptown funk (2014)



When I was your man (2012)

Locked out of heaven (2012)

Just the way you are (2010)

Grenade (2010)

Talking to the moon (2010)

Nothing on you (2010)