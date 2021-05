Filho de Whindersson Nunes nasce prematuro: 'um pouco antes do esperado'

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

O filho do humorista Whindersson Nunes com a noiva Maria Lina nasceu, neste sábado (29/5), prematuro, após 22 semanas de gestação. O nascimento de João Miguel foi anunciado pelo humorista neste domingo (30/5) pelas redes sociais.

Na postagem, Whindersson diz que o bebê "veio um pouco antes do esperado" e que "quando disserem que ele nunca lutou por nada, vamos poder responder que só pela vida". "Ele, como diz no interior, é minha cara, cagado e cuspido, até o pé é igual, mas ele é bem pequeninho porque veio um pouco antes do esperado. A mãe dele foi uma leoa demais", disse ao compartilhar uma foto em que segura a mãe do recém nascido. A assessoria do artista informou que o bebê sob cuidados médicos em São Paulo.

Maria Lina também usou as redes para falar sobre o nascimento prematuro do filho. A estudante de engenharia agradeceu as orações. "As coisas, às vezes, não são como imaginamos, mas tudo tem um motivo e um propósito. Agradecemos as mensagens, as orações e as energias positivas, mas nesse momento queremos ficar com nossa família e exclusivamente com o João Miguel. Deus está na frente de tudo", disse.

Pelas redes sociais, o pai de Whindersson, Hidelbrando Batista, compartilhou a mesma foto que o filho e pediu orações para o neto. "Essa é a mãozinha do João Miguel. Tocando o dedo do Whindersson, ele nasceu prematuro de 22 semanas, mais passa bem. Está internado. Na UTI. Vamos orar pra ele sair bem", escreveu.