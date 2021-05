Whindersson Nunes entra para lista dos 50 maiores influenciadores do mundo

VO Victória Olímpio

(crédito: Whindersson Nunes/Instagram/Reprodução)

O humorista Whindersson Nunes entrou para a lista dos 50 maiores influenciadores das mídias sociais do mundo, de acordo com levantamento feito pela Visual Capitalist, site de investimentos canadense. O youtuber ficou em 49º lugar na pesquisa de abril deste ano, graças ao número de seguidores das redes e o grau de influência com os seguidores.

"Quem tem o maior alcance em todo o universo da mídia social? Em vez de ver quem tem mais seguidores no Instagram, Twitter ou outras redes, classificamos as personalidades mais seguidas em todas as principais plataformas combinadas", escreveu a plataforma.

O humorista e o jogador de futebol Neymar Jr, que ocupa a 12ª posição, são os únicos brasileiros da lista. O ranking analisou, ainda, o grupo geracional: os boomers, a geração X, os millennials e a geração Z. Os dois estão próximos aos millennials, nascidos após os anos 1980 até um pouco antes da virada para o ano 2000.

Os 10 primeiros nomes da lista de influenciadores são Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, Ariana Grande, Selena Gomez, Taylor Swift, Dwayne Johnson, Katy Perry, Kylie Jenner, Rihanna e Kim Kardashian. O levantamento é composto por atletas, músicos, políticos e outras personalidades.