Morre o sambista Dominguinhos do Estácio, aos 79 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: Dominguinhos do Estácio/Instagram/Reprodução)

Domingos da Costa Ferreira, o cantor, compositor e intérprete de samba conhecido como Dominguinhos do Estácio faleceu na madrugada desta segunda-feira (31/5), no Rio de Janeiro. O falecimento foi anunciado nas redes sociais do artista: "É com muita tristeza que viemos através dessa rede social comunicar o falecimento do nosso querido mestre, Dominguinhos do Estácio".



O sambista estava internado desde 11 de maio em hospital de Niterói após passar por uma cirurgia de emergia devido a uma hemorragia cerebral. Até o momento não há informações sobre o velório e o enterro de Dominguinhos.

"Que nossa senhora de Nazaré o receba de braços abertos. Desejamos nossos pêsames a todos os amigos e familiares", continua o comunicado.

Dominguinhos iniciou a carreira no final dos anos 1960, no carnaval como cantor e compositor na escola Unidos de São Carlos, que, a partir de 1983, passou a se chamar Estácio de Sá. O nome Dominguinhos do Estácio é referência ao bairro onde o intérprete nasceu.

Ele também passou por escolas de samba como a Imperatriz Leopoldinense, interpretando o samba vencedor do carnaval de 1989, Liberdade liberdade, abra as asas sobre nós. Durante a carreira, o artista também chegou a gravar nove discos.