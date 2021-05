Morre João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina

CB Correio Braziliense

Whindersson Nunes postou foto na qual segurava a mão do filho - (crédito: Reprodução/Instagram)

João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina, morreu na manhã desta segunda (31/5). O bebê nasceu prematuro, com apenas 22 semanas, no último sábado (29/5), e foi internado na UTI. Segundo postagem do pai, a internação era para melhores cuidados, porém o bebê não resistiu e veio a óbito.

A notícia foi revelada pela assessoria do casal. “A assessoria de imprensa de Whindersson Nunes informa com tristeza o falecimento de seu filho, João Miguel, na madrugada desta segunda-feira (31/5). Fruto da união com Maria Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos, em solidariedade à família”, informou o comunicado. Uma gravidez normal costuma durar entre 28 e 40 semanas.

O nascimento da criança havia sido revelado por Whindersson em postagem nas redes sociais no último sábado. O texto falou que João Miguel veio “um pouco antes do esperado” e sobre a dificuldade que Maria Lina passou. Uma foto do Youtuber com a mão do filho acompanhou o relato.