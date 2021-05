Virgínia Fonseca fala sobre filha com Zé Felipe: "Brava"

VO Victória Olímpio

(crédito: Virgínia Fonseca/Instagram/Reprodução)

Virgínia Fonseca não perde a oportunidade de manter os seguidores atualizados e compartilhar todos os detalhes sobre o pós parto nas redes sociais. Nos stories do Instagram, a influenciadora revelou um pouco sobre a personalidade de Maria Alice, primeira filha com o cantor Zé Felipe, que nasceu neste domingo (30/5).

"Vou mostrar para vocês depois como ela está dormindo. Está igual a um pacotinho a encrenca. Ela chorou a noite inteira, brava!", contou a youtuber. Virgínia falou também sobre a rapidez com que a filha já está tendo movimentos: "Um dia de vida mexendo o pescoço como se já tivesse 1 mês, tá?... Terrível".

A influenciadora mostrou, ainda, foto do próprio corpo com a barriga ainda grande e falou sobre a dor do parto: "Minha barriga ainda está assim e cesárea dói, viu, gente. Nossa Senhora".

Virgínia Fonseca fala sobre gravidez (foto: Virgínia Fonseca/Instagram/Reprodução)

Zé Felipe também comemorou nas redes sociais o nascimento da filha: "Galera, estou aqui com a Virgínia e a Maria... 'véi', que sensação! Só quem é pai que sabe. A gente acha que ama mas, quando pega no colo, aí você sabe o que é amor de verdade. Se ficar aqui, vou fazer trezentos mil stories e não vou conseguir explicar para vocês".