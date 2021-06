Miles Teller substitui Armie Hammer em série sobre 'O poderoso chefão'

CB Correio Braziliense

Miles Teller retorna após afastamento por má conduta sexual - (crédito: Reprodução/Facebook)

O ator Miles Teller (Whiplash) vai assumir o lugar de Armie Hammer (Me chame pelo seu nome) na série The offer, que vai retratar, em 10 episódios, a história real dos bastidores do filme O poderoso chefão. Teller vai interpretar o protagonista Al Ruddy, que foi o produtor do aclamado longa-metragem de 1972.

Hammer foi afastado da produção da série do Paramount+ após acusações de má conduta sexual depois do vazamento de mensagens enviadas a várias mulheres pelo Twitter e pelo Instagram. Nas mensagens, o ator descrevia fantasias sexuais envolvendo abuso e canibalismo. Armie também foi retirado de outros projetos, como a comédia romântica Shotgun wedding.

Além de assumir o papel de protagonista da série, Teller vai atuar como produtor executivo da obra. Os roteiros serão assinados por Nikki Toscano (Hunters) e Michael Tolkin (O jogador). Dexter Fletcher (Rocketman) estará na direção de alguns dos episódios.

The offer

Ainda sem previsão de lançamento, a série faz parte dos planos da ViacomCBS para aproveitar ao máximo as propriedades intelectuais que ela tem sobre a obra. Nos Estados Unidos, O poderoso chefão tem contrato de exclusividade de dois anos com a plataforma de streaming da NBCUniversal peacock (não disponível no Brasil), mas a série The offer foi pensada exclusivamente para a Paramount+.