Gravações da última temporada de 'Peaky Blinders' chegam ao fim

Peaky Blinders teve seis temporadas e conta a história dos irmãos Shelby - (crédito: BBC Studios/ Divulgação)

Na sexta-feira (28/5), a conta oficial da série Peaky Blinders no Twitter anunciou que estão encerradas as gravações da sexta e última temporada do drama. A série sobre a gangue britânica encabeçada pelos Irmãos Shelby é conhecida por ser fria e calculista.

A publicação é acompanhada por uma foto da fachada da Peaky Blinders Co. Ltd., tirada por Robert Viglasky, um dos artistas responsáveis por trás do visual da série de época. Na legenda, há um agradecimento à equipe de produção e elenco da série. "Vocês deram tudo de si para estar aqui. E será épico". Confira:

It’s a wrap! Huge thanks to the cast and crew of #PeakyBlinders season 6. You’ve given this one everything. And it's going to be epic...



@RobertViglasky pic.twitter.com/9QGfWcd2uJ — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) May 28, 2021





O diretor da série também comemorou o fim das gravações com uma foto publicada no Instagram ao lado do diretor-assistente Jon Midlane e do diretor de fotografia Mathieu Plainfosse.

Os episódios das cinco primeiras temporadas da série estão disponíveis na Netflix. A sexta e última temporada ainda não tem data de lançamento.

Mesmo com a última temporada gravada, o criador da série, Steven Knight, já afirmou que planeja produzir um filme após o encerramento do programa. Além disso, o desenvolvimento de spin-offs não foi descartado.