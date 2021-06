CB Correio Braziliense

'Lugar de criação', uma das atividades oferecidas pelo CCBB Educativo e disponível no acervo de conteúdos da programação on-line - (crédito: Divulgação)

Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Programa CCBB Educativo vai oferecer uma oficina virtual de criação de cartões postais com imagens de patrimônios ambientais. A atividade será realizada no sábado (5/6), às 10h, e tem como objetivo dialogar com as paisagens culturais de cidades brasileiras.

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial do Meio Ambiente busca destacar a importância da preservação dos recursos naturais do planeta. A oficina do CCBB Educativo vai promover os aspectos culturais, econômicos, ecológicos, espirituais, paisagísticos, históricos e sociais das paisagens registradas e inventadas pelos participantes.

A programação das iniciativas oferecidas se encontra disponível no site do CCBB Educativo.

Serviço

CCBB Educativo: Oficina on-line de cartões postais

5 de junho (sábado), às 10h. Gratuito. Com duração de 1h30. Inscrições pelo site: https://www.ccbbeducativo.com/. Classificação indicativa: livre.