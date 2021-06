Equipe de Luísa Sonza afasta cantora das redes sociais após ameaças

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A equipe da cantora Luísa Sonza decidiu afastá-la das redes sociais após os ataques e ameaças que recebeu por conta da notícia da morte de João Miguel, filho de seu ex-marido Whindersson Nunes.

A informação foi confirmada pela assessoria da artista nesta terça (1/6). A equipe ainda diz que irá processar os perfis que ameaçaram ela e a família de morte.



“Você vai pagar caro, sua hora vai chegar”, dizia um comentário em publicação da cantora. Luísa ainda teria recebido imagens de armas e pessoas esfaqueadas para coagi-la.

Nesta segunda-feira (31/05), Luísa compartilhou vídeos aos prantos relatando a onda de ataques digitais. "Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, parem com essa história. Ninguém aguenta mais, ninguém aguenta mais", desabafou ela no Stories. Por conta do 'hate', os comentários em seu perfil foram desativados.

O bebê de Whindersson Nunes com Maria Lina nasceu prematuro no último sábado (29/05), mas não sobreviveu e morreu nesta segunda (31). O cantor Vitão, atual namorado de Luísa, saiu em defesa dela nas redes sociais.

Além de lamentar e externar solidariedade a Nunes e Maria, Vitão lamentou, também, os comentários odiosos que Luísa recebeu: "Parece que vocês querem amenizar a dor de um, causando dor em outros”.