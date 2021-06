Depois de dois adiamentos, festival Coachella ganha nova data: abril de 2022

VO Victória Olímpio

(crédito: Coachella 2022/Twitter/Reprodução)

Após dois anos de pausa, o festival de música Coachella finalmente será realizado no deserto do sul da Califórnia. Após ser adiado devido à pandemia da covid-19, o festival será realizado em abril de 2022, conforme dito em anúncio nas redes sociais.

O festival, que reúne meio milhão de pessoas a céu aberto, ocorrerá de 15 a 17 e de 22 a 24 de abril. Os fãs podem se animar e se preparar pois os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (4/6). Já são 20 anos de existência e a festa é considerada uma das maiores do mundo.

See you in the desert ???? Coachella returns April 15-17 & 22-24, 2022. Register now to access the 2022 advance sale beginning Friday, June 4 at 10am PT.https://t.co/qujCsdCWkp pic.twitter.com/0PzCZYrbB6 — Coachella (@coachella) June 1, 2021

Ainda não foram anunciadas as atrações do Coachella 2022. Em 2020, estavam incluídos artistas como Frank Ocean, Rage Against the Machine e Travis Scott. Os brasileiros Anitta e Pabllo Vittar também estavam no line up do evento.