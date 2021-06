Após planejar festa para 2 mil pessoas, MC Melody vira alvo de críticas

VO Victória Olímpio

(crédito: MC Melody/Instagram/Reprodução)

A cantora MC Melody foi alvo de críticas nas redes sociais após compartilhar com os seguidores que está planejando a festa de 15 anos para 2 mil convidados. O evento aconteceria em fevereiro do ano que vem. "15 aninhos chegando, festinha pra 2 mil pessoas com muito funk", escreveu a cantora em publicação no Instagram.

Nos comentários, internautas a criticaram pela aglomeração que causaria, colocando todos em risco devido à pandemia da covid-19: "Nossa, e o corona, também foi convidado?", "Da covid-19 não tem medo, né? Que exemplo", "2 mil pessoas? Estamos em uma pandemia".

A artista não se manifestou para responder nenhuma das críticas. O aniversário de 14 anos de MC Melody teve o tema "Aniversário da patroa 2021", com decoração fazendo referências à cantora Anitta. Na ocasião, não foi divulgada a quantidade de convidados do evento.