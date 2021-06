Lázaro Ramos encontra ex-bbb Gilberto em avião: "Obrigado pela companhia"

VO Victória Olímpio

(crédito: Lázaro Ramos/Instagram/Reprodução)

O ator Lázaro Ramos compartilhou com os fãs uma surpresa que teve: um encontro com o ex-BBB Gilberto Nogueira no avião. No Instagram, o artista revelou que estava indo a uma viagem de trabalho, mas que estava muito preocupado devido à pandemia, e que acabou se acalmando quando encontrou e passou a viagem conversando com o economista.

"E eis que depois de muito tempo sem entrar num avião, precisei ir a São Paulo por causa da série Aruanas e do programa Altas horas. Estava tenso no retorno, tomando todos os cuidados, de máscara, álcool em gel no bolso, mas ainda assim, da aquela agonia. E eis que quando me sento, olho pro lado e encontro ele: Gil do Vigor!!! Conversamos da hora que sentei a hora que sai e notei de pertinho que ele é muito gente boa mesmo! Obrigado pela companhia e por ter me tranquilizado! Vigoreiiii!!!", escreveu Lázaro na publicação.



Nos comentários, os fãs elogiaram o encontro: "Eita, a cachorrada foi grande!", "Que dupla boaaaaa", "Dois homens que amo!". A atriz Ingrid Guimarães comentou a publicação e comemorou que também havia viajado com a campeã do BBB21: "Eu também viajei com Juliette!!!!!!".

Gil do Vigor na CPI da Covid?

As frases do ex-BBB, Gilberto Nogueira, que ficou conhecido como Gil do Vigor, estão fazendo sucesso entre os brasileiros e nem durante depoimentos na CPI da Covid, as falas escapam. O presidente da comissão, Omar Aziz, ao tentar acalmar os senadores presentes, acabou usando uma das frases do economista: “Senador, doutora… senão vou falar aqui que nem o pernambucano que ficou conhecido, desse jeito ‘o Brasil está lascado'”.