Revival da série 'iCarly' ganha primeiro trailer pela Paramount Plus

Revival está programado para estrear em 17 de junho na plataforma de streaming Paramount Plus - (crédito: ParamountPlus)

O revival da série juvenil iCarly, com estreia marcada para 17 de junho na plataforma Paramount+, ganhou o primeiro trailer nesta terça-feira (1º/6). O vídeo, compartilhado pelo perfil do streaming no Twitter, mostra uma Carly mais madura retomando o sonho. Confira:

A nova versão deve seguir a linha bem humorada e o enredo da versão original, com a diferença de que todos os personagens estão crescidos e a série conta com novos personagens no elenco principal. Sam, melhor amiga de Carly, vivida por Jennette McCurdy, não fará parte da nova leva de episódios.

iCarly foi transmitida originalmente entre 2007 e 2012 e conta a história de uma garota adolescente que apresenta um programa em estúdio caseiro transmitido pela internet. Jay Kogen (Os Simpsons) e Ali Schouten (Feliz natal e tal) desenvolvem a nova versão, que terá os retornos de Miranda Cosgrove, Jerry Trainor e Nathan Kress aos papéis originais.