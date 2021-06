Cantor DaBaby se envolve em tiroteio e é preso nos EUA

CB Correio Braziliense

Briga de trãnsito teria motivado o tiroteio - (crédito: Divulgação)

O rapper norte-americano DaBaby foi preso na madrugada de segunda-feira (01/6), em Miami, nos Estados Unidos, depois de se envolver em um tiroteio perto de South Beach. Segundo informações divulgadas pelo site Page Six, do New York Post, duas pessoas ficaram feridas. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. Testemunhas relataram que a confusão começou devido a uma briga de trânsito.



Ernesto Rodriguez, chefe da polícia local, confirmou que DaBaby e o grupo que estava com ele foram detidos após testemunhas confirmarem a troca de tiros. De acordo com o site Page Six, cerca de 12 pessoas foram presas.

DaBaby é o rapper mais transmitido no Spotify. Mês passado o artista ultrapassou Drake e assumiu o primeiro lugar da lista de mais ouvidos. Com seu hit Rockstar, foi indicado a três categorias do Grammy 2021. Recentemente, o rapper lançou a versão remix de Girl from Rio em parceria com Anitta.



É importante lembrar que essa não é a primeira vez que o cantor tem problemas com a polícia. Em 2019, DaBaby foi acusado de porte de armas ilegais e cumpriu um ano de liberdade condicional depois de ter sido condenado por causa de um tiroteio no Walmart, na Carolina do Norte.