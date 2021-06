Drag Widow Von’Du, de RuPaul's, é presa acusada de violência doméstica

VO Victória Olímpio

(crédito: Astrid Stawiarz/Getty Images North America/Getty Images via AFP/Arquivo)

Ray Fry, drag conhecida como Widow Von’Du por participação no reality show RuPaul’s drag race, foi presa acusada de violência doméstica após supostamente bater no namorado, em Kansas, nos Estados Unidos. De acordo com o site TMZ, o namorado alega que ela chegou em casa em estado de embriaguez e se irritou após o encontrar dormindo no apartamento.

O namorado foi hospitalizado e precisou levar 14 pontos no rosto e na cabeça. A polícia decretou a prisão dela após investigação e estipulou US$ 50 mil de fiança por acusações de agressão doméstica de primeiro e segundo graus. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Von'Du alegou que estava apenas se defendendo.

"Como um homem negro nesta cidade, estou sendo preso por me defender em meu apartamento. E só porque ele (o namorado) apanhou porque ele não quis sair quando eu pedi cinco vezes, estou sendo preso. Então, o que eu quero que todos vejam é que estou sendo preso agora por me defender em meu apartamento, em vez de alguém sendo preso por me violar", afirmou.

A drag foi liberada nesta terça-feira (1º/6) após pagamento de fiança. Ela participou da 12ª temporada do reality show, ficando em 7º lugar.