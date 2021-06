CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A cantora Billie Eilish estreou, nesta quarta-feira (2/6), a música Lost cause, acompanhada de videoclipe. A faixa é o segundo single lançado do novo álbum de Billie, Happier than ever, que tem previsão de estreia para 30 de julho.

Ao anunciar a canção nas redes sociais, a cantora chegou a dizer que esta era uma das faixas preferidas dela. “Nós nos divertimos muito sendo gostosas e gravando isso”, brincou a artista no Instagram se referindo ao clipe. No vídeo, Billie aparece em uma festa do pijama, acompanhada por diversas amigas.

O single sucede Your power, que inaugurou a nova era da cantora após o sucesso do disco When we all fall asleep, where do we go?. Além dos dois novos singles, My future e Therefore I am, faixas lançadas em 2020, também estarão presentes em Happier than ever.