Billie Eilish confirma lançamento de novo single nesta quarta (2/6)

Cantora fez o anúncio nas redes sociais - (crédito: Divulgação)

A cantora estadunidense Billie Eilish cumpriu o combinado com os fãs e anunciou o lançamento de um novo single, que chega acompanhado de videoclipe nesta quarta-feira (2/6). Se trata da canção Lost cause, que poderá ser conferida às 13h (horário de Brasília) no YouTube e nas plataformas digitais.

O anúncio foi feito nesta terça (1º/6), por meio das redes sociais. Na publicação em formato de vídeo, Billie aparece acompanhada de amigas que se divertem enquanto a cantora canta um trecho do novo trabalho. Na legenda, a artista escreveu: "Lost cause, música e vídeo, estreiam amanhã às 9 am PT. Essa é uma das minhas favoritas. Mal posso esperar para que vocês vejam”.

O single sucede Your power, que inaugurou a nova era de Eilish após o sucesso de When we all fall asleep, where do we go?. As duas músicas fazem parte do álbum Happier than ever, que tem lançamento marcado para 30 de julho.