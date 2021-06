DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/reprodução)

O sertanejo Zé Felipe usou as suas redes sociais para mostrar aos fãs como estão as picadas que surgiram no seu corpo causadas por uma severa reação alérgica, que inicialmente foi diagnosticada como sarna, após o cantor e o pai, Leonardo visitarem uma casa abandonada.

Entretanto, Zé afirmou via stories do Instagram que na verdade está com micuim, conhecidos como carrapatos-estrela ou carrapato-do-cavalo. "Pensa em uma coceira?", disse o artista, enquanto mostrava a barriga e as pernas com manchas vermelhas e revelou que até chegou a encontrar os pequenos aracnídeos mortos pelo corpo após tomar injeções para tratar da alergia.

"Não é sarna, não, viu? É micuim. Para quem não sabe, micuim é aquele carrapato de mato, aquele carrapato de roça, que sai quando se corta o capim. Então, hoje achei três já mortos, porque tomei quatro injeções para alergia. Morreram todos e só arranquei. Tem paz, 'véi'?", revelou.

Corpo do cantor sertanejo Zé Felipe infectado por carrapato de cavalos (foto: Instagram/reprodução)

O cantor se mostrou indignado com a situação. Afinal, Zé Felipe foi criado na roça e nunca tinha vivido um episódio parecido. Ele, afirmou que usou ivermectina para conter a reação alérgica. “Sempre fui para a roça. Com vinte e três anos e agora pego micuim? Passei um sabonete de enxofre, que é a mesma coisa que passar um pedaço de b**** no corpo; passei aquele shampoo para piolho e tomei dois dias de ivermectina. Ainda vou tomar mais um”, acrescentou.

Carrapatos podem ficar presos na pele por dias, onde ele está se alimentando do seu sangue, quanto mais tempo ficarem presos na sua pele, mais engordam com sangue. A picada forma um pequeno caroço vermelho e gera bastante coceira.

O tipo de carrapato ao qual o cantor se referiu pode ser encontrado em animais de grande porte, como bois e cavalos, mas também pode viver em cachorros, gatos, roedores e capivaras, que são hospedeiros mais comuns.

Por fim, o papai de primeira viagem se derreteu ao falar da sua esposa, a influenciadora digital Virgínia Fonseca e da filha recém-nascida Maria Alice e confessa: "de resto está tudo lindo. Virgínia está ali. Maria está ali. Eu sou o cara mais feliz do mundo até com micuim".