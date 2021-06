Filmagens de 'Missão impossível 7' param após elenco testar positivo para covid

VO Victória Olímpio

(crédito: Andrea Pattaro/AFP)

As filmagens do filme Missão impossível 7 precisaram ser suspensas após parte do elenco testar positivo para covid-19. A Paramount Pictures informou em comunicado para a revista Entertainment Weekly sobre a pausa na produção e revelou, ainda, que o lançamento do último filme da franquia agora está previsto para 27 de maio de 2022.

"Paramos temporariamente a produção em Missão impossível 7 até 14 de junho, devido aos resultados positivos do teste de coronavírus durante os testes de rotina. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança e continuaremos monitorando a situação", afirmou nota.

Há alguns meses, um suposto áudio havia vazado do protagonista Tom Cruise repreendendo a equipe do filme por quebrar os protocolos de segurança contra a covid-19 no set de filmagens. O filme foi um dos primeiros no mundo a suspender as gravações em fevereiro de 2020, devido ao avanço da pandemia em Veneza, na Itália, onde cenas eram rodadas.