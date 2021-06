CB Correio Braziliense

(crédito: John Marshall/AFP)

Os fãs de Dua Lipa podem comemorar. Além de lançar o clipe inédito de Love Again, uma das faixas do álbum Future nostalgia, a cantora divulgou uma nova música intitulada Can they hear us. A canção faz parte do filme Gully, dirigido por Nabil Elderkinin, e está disponível em todas as plataformas digitais.



Escrita pela própria cantora em parceria com Jr. Coffe, a música fala sobre alguém que recuperou a vontade de viver. A canção foi produzida pela 2nd Roof, Nabil Elderkin e Dan Heath. Além de Dua Lipa, TY Dolla Sing, Miguel e 21 Savage participam da música.



Outra novidade é o lançamento do videoclipe de Love Again, que faz parte do seu último álbum, chamado Future nostalgia. Na capa, Dua Lipa aparece maquiada de palhaço com uma lágrima preta escorrendo no rosto. Sucesso absoluto nos Estados Unidos, todas as faixas do disco têm certificado de platina no país. Com isso, a cantora alcança a marca de 16 milhões de cópias vendidas nos EUA em toda a sua carreira, segundo dados divulgados pela Associação da Indústria Fonográfica Estadunidense (RIAA).



Além de Dua Lipa, Ariana Grande é a única a receber tantos certificados de platina por um álbum lançado em 2020.