Segundo o diretor da série, é preciso ter menos romantismo a partir de agora - (crédito: Tamara Arranz Ramos/Divulgação)

La casa de papel finalmente chega ao fim. A 5ª e última temporada da série espanhola da Netflix será dividida em duas partes, cada uma com cinco episódios. A primeira parte será lançada dia 3 de setembro enquanto a segunda chega ao streaming dia 3 de dezembro deste ano. Em entrevista ao site Splash, Álex Pina, criador da história, contou o porquê de a série terminar agora.



O roteirista explicou que foram mais de dois mil minutos de gravação para mostrar o roubo à Casa da Moeda e ao Banco da Espanha. Para Álex, o arco emocional dos personagens se esgotou, assim como as transformações que eles tinham que passar.



Segundo o diretor da série, Jesús Colmenar, é preciso “saber a hora de terminar”. Ele explica que, quando uma série chega no seu auge, o mais inteligente é criar um final marcante por meio de uma temporada especial e inesquecível.



A última parte da história promete ainda mais tensão e adrenalina. Um dos personagens mais queridos do público, o Professor, interpretado por Álvaro Morte, terá que superar obstáculos cada vez maiores e seus limites serão testados ao máximo.



"Quando você dificulta as coisas para o Professor, aumenta a tensão e o desconforto com que o espectador digere a série. É por isso que dificultamos muito a vida dele, tanto que os espectadores vão sofrer muito com o que vai acontecer nessa quinta temporada", adianta Álex em entrevista ao Splash.



Por fim, Jesús comenta que, apesar de todos os personagens serem muito queridos pelo público, a história precisa ser realista. "A visão romântica e ingênua de um roubo sem vítimas e de uma luta por liberdade e resistência sem ferir ninguém cai por terra diante da realidade nesta temporada final", adiantou o diretor ao Splash.