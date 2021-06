IB Isabela Berrogain*

Representatividade é um dos temas da música 'Gueto' - (crédito: Rodolfo Magalhães/Divulgação)

A cantora Iza lançou, nesta sexta-feira (4/6), o videoclipe de Gueto, primeira amostra do novo disco da artista. No vídeo, a carioca traz à tona a representatividade da Zona Norte do Rio de Janeiro, local onde morou na infância e na adolescência. Além de Iza e dos dançarinos, a mãe da cantora aparece pela primeira vez em um clipe da filha.

Em coletiva de imprensa, Iza discorreu sobre a importância do contexto social da faixa. “Gueto não é sobre ostentação, é sobre ocupação. É sobre ser uma mina preta, da Zona Norte [do Rio de Janeiro], retinta, estampando vários comerciais em que eu nunca tinha visto uma mina preta antes”, explicou a cantora.

Em algumas cenas do videoclipe, Iza aparece como garota propaganda de uma linha de cosméticos ao som dos versos “Mais um contrato pra mim / Mama, eu tô no Plim Plim”, em referência à Rede Globo.

Já nos versos do refrão, “Fecha a rua lá no gueto / Vai ter samba lá no gueto / Joga bola lá no gueto”, a música retrata as boas memórias de Iza em relação ao local onde morava. “Eu lembro de um gueto colorido, bem cuidado, um gueto onde a gente não tinha medo de andar na rua”, relembra a cantora.

Na última quinta-feira (3/6), Iza realizou uma live de lançamento do single via Instagram, que foi projetada simultaneamente em várias cidades do Brasil. Até então, não foram divulgados muitos detalhes sobre o novo disco. No entanto, a cantora confirmou que o trabalho tem previsão de lançamento ainda para 2021 e que contará com as participações dos rappers Rael e Luccas Carlos.

O álbum de estreia da artista, Dona de mim, foi lançado em 2018. Ao longo de 14 faixas, estão presentes Ginga, Pesadão e o homônimo Dona de mim, maiores sucessos da carreira da artista.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel