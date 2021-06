Após hit "Mds", Kawe se une a Predella no single "Umbrella"

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

Após chegar ao topo das paradas mundiais com o hit Mds, parceria com MC Lele JP, o rapper Kawe lançará, na próxima sexta-feira (11/6), o novo single Umbrella. A música será feita em parceria com Predella, fundador do duo Costa Gold, que contribuiu nos versos e arranjos da nova faixa.

Com forte teor crítico à situação que o Brasil vive no combate à covid-19, o clipe foi dirigido por Jean Furquim. O nome faz referência aos guarda-chuvas presentes no bailão de rua, comum na cidade de São Paulo. O artigo virou inclusive item de ostentação, com guarda chuvas de marca.

"A ideia surgiu porque eu sempre quis fazer um som com o Predella. Sempre fui fã, sempre acompanhei. Mas eu ainda não tinha muito contato com ele ainda. Meu pessoal da produção entrou em contato com a produção dele e por incrível que pareça ele me chamou no mesmo dia que eu tinha gravado uma guia pra mandar pra ele. Quando eu mandei ele já curtiu pra caramba", conta Kawe.

O rapper falou ainda sobre a dinâmica da música: "Foi bem natural. Eu sempre escutei e quis fazer algo bem parecido com o que ele já vem fazendo. Tentei me jogar pro lado que ele faz, uma parada mais agressiva, uma letra mais dinâmica, digo. E acho que combinou muito com a vibe que ele tem."

Sobre a temática do trabalho, o rapper explica: "A letra em si não vem muito de acordo com o clipe que a gente fez. Na música a gente fala uma parada e no clipe a gente tenta abordar outro tema. Enquanto a pessoa ouve a música, ela vê umas imagens ali do clipe e tem duas visões sobre uma parada que estamos falando é uma crítica social no clipe. Nós tentamos fazer o possível para que o pessoal entenda a ideia que a gente quer passar. É exatamente esse cenário que estamos vivendo hoje no Brasil. Espero que o pessoal entenda essa ideia que a gente teve de clipe e de música".