Primeiro single da mixtape de 'Velozes e furiosos 9' é anunciado

(crédito: Santhiago da Silva/ Divulgação)

A Atlantic Records e a Universal Pictures revelaram o primeiro single oficial do álbum F9: The fast saga (Original motion picture) - Road to fast mixtape com a trilha sonora de Velozes e furiosos 9. Se trata de I won, de Ty Dolla $ign, Jack Harlow e 24kGoldn, que já está disponível em todas as plataformas digitais. A faixa chega acompanhada de videoclipe que oferece um vislumbre do que se pode esperar do longa. F9: The Fast Saga (Original Motion Picture) chegará completo em todas as plataformas digitais em 18 de junho e conta com participação de Anitta, com o single Furiosa. Confira o clipe de I won:

O álbum deve seguir a tradição da saga Velozes & furiosos, que é marcada por lançamentos musicais de sucesso. Ele conta com canções inéditas de artistas em ascensão dos gêneros latino, hip hop e R&B. Don Toliver, Lil Durk, Skepta, Pop Smoke, Offset, Trippie Redd, Kevin Gates, King Von, Polo G, The Prodigy, Justin Quiles, Dalex, Rico Nasty, NLE Choppa, e Anitta são alguns dos nomes. Confira a tracklist completa de Road to fast 9:

1. Fast lane – Don Toliver, Lil Durk & Latto

2. Lane switcha (Feat. A$AP Rocky, Juicy J & Project Pat) – Skepta & Pop Smoke

3. Hit em hard – Offset, Trippie Redd, Kevin Gates, Lil Durk & King Von

4. I won – Ty Dolla $ign, Jack Harlow & 24kGoldn

5. Rápido – Amenazzy, Farruko, Myke Towers & Rochy RD

6. Breathe (Liam Hand Rene LaVice Re-Amp) [Feat. RZA] – The Prodigy

7. Real – Justin Quiles, Dalex & Konshens

8. Bussin bussin – Lil Tecca

9. Furiosa – Anitta

10. Ride da night (Feat. Polo G & Teejay3k) – Kevin Gates

11. Bushido – Good Gas & JP THE WAVY

12. Speed it up (Feat. Rico Nasty) – NLE Choppa

13. Mala – Jarina De Marco

14. Exotic race (Feat. Sean Paul & Dixson Waz) – Murci