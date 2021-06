Xuxa chora ao ser vacinada contra covid-19: "Graças a Deus"

RN Ronayre Nunes

A eterna Rainha dos Baixinhos não escondeu a emoção ao finalmente ser imunizada contra a covid-19 - (crédito: Reprodução/Instagram/@xuxameneghel)

Alívio e emoção. As duas palavras foram necessárias para explicar como a eterna Rainha dos Baixinhos se sentiu ao tomar a vacina contra a covid-19 nesta sexta-feira (4/6). Xuxa Meneghel não escondeu lágrimas dos seguidores ao finalmente ser imunizada contra o vírus, aos 58 anos.



"É uma mistura de tudo. Felicidade, com dever cumprido comigo e com pessoas que eu gosto. Uma mistura de muita coisa. A gente ouve tanta coisa que não vai sair, que não vinha e saiu, está aqui no meu braço. Que bom que chegou meu dia, minha idade. Graças a Deus", afirmou Xuxa.

Na legenda, a loira deixou o recado: "Vacina, sim, e para todos".

A mulher tomou a vacina na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além das lágrimas, Xuxa também demonstrou muita cordialidade com os trabalhadores de saúde do local.

A loira fez questão de perguntar o nome do enfermeiro que lhe vacinou e ainda posou para uma foto com o jovem logo após receber o imunizante. Xuxa ainda tirou várias outras fotos com outros trabalhadores que estavam no local.