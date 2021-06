Ao vivo: Com shows de Pabllo Vittar, Gadú e Groove, parada LGBT segue online

CB Correio Braziliense

(crédito: Youtube/Reprodução)

A 25ª segunda edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo ocorre durante a tarde deste domingo (6/6). Por oito horas, o público poderá acompanhar shows, debates sobre assuntos relevantes para a comunidade LGBTQIA+ e entrevistas com personalidades que marcam o cenário LGBT no Brasil. Entre as atrações musicais estão Glória Groove, Pabllo Vittar, Lia Clark, Majur, Maria Gadú, Mateus Carrilho, Pepita e Sandra de Sá.

Acompanhe o evento ao vivo:

HIV/Aids é tema da Parada

Neste ano, a Parada aborda como tema o vírus HIV/Aids, assunto ainda polêmico não só na comunidade LGBTQIA+ como também no meio heterossexual. Para tirar dúvidas e derrubar mitos sobre a temática, o evento receberá os infectologistas Vinícius Borges e Rico Vasconcelos; além da co-vereadora de São Paulo Carolina Iara (Psol-SP), que contará a experiência em viver com HIV.

De acordo com a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), organizadora do evento, a escolha do tema foi motivada pelo aumento no índice de transmissão de HIV/Aids em São Paulo. No Distrito Federal, dados divulgados pela Secretaria de Saúde do DF também revelam aumento significativo dos casos de infecção pelo vírus no território.