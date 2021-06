Tadeu Schmidt vira meme na web após aparecer bronzeado: "Tostado"

VO Victória Olímpio

(crédito: TV Globo/Reprodução)

O jornalista Tadeu Schmidt chamou a atenção dos internautas durante apresentação do Fantástico deste domingo (7/6), mas não pelas notícias que mostrou, mas sim pelo tom de pele mais escuro que o normal. Nas redes sociais, o assunto ficou entre um dos mais comentados, com brincadeiras sobre a situação.

No Twitter, os fãs criaram até teorias do que poderia ter acontecido, se teria sido apenas um dia na praia ou se a maquiadora do programa teria confundido as bases e errado o tom do jornalista.

"Certeza que o Tadeu Schmidt pegou uma prainha essa semana. Todo tostado, coitado", "O Tadeu Schmidt levou um torrão do sol ou erraram no tom da base dele?", "O Tadeu Schmidt foi apagar o fogo da churrasqueira, esfumaçou tudo e ele saiu correndo para entrar no ar", brincaram.

O Tadeu Schmidt foi apagar o fogo da churrasqueira, esfumaçou tudo e ele saiu correndo para entrar no ar. — TIAGO ISSA (@TIAGOISSA) June 7, 2021

Eu acho que o Tadeu Schmidt está no caminho certo pra virar uma zebra com esse bronzeamento. O braço, os pés e o rosto já foram. Força na metamorfose, lenda. #Fantástico pic.twitter.com/lpesyxtOgT — Flow (@flowfries1) June 7, 2021

Tadeu Schmidt hoje pic.twitter.com/hgTUYu5YAY — Bruh Campos ???? (@bruhcampos) June 7, 2021

Meu Deus o Tadeu Schmidt tomou uma insolação pesada heim ???? — humildade e pé no chão (@_rosanas) June 7, 2021