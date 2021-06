Power Couple: Mari Matarazzo suspeita de gravidez e cogita pedir teste

VO Victória Olímpio

Mari Matarazzo, participante do reality show Power couple, revelou que suspeita estar grávida. Em conversa com Renata Dominguez, Mirela Janis, Li Martins e Geórgia Frohlich, a influenciadora falou que a menstruação dela está atrasada há cerca de um mês.

A esposa de Matheus Yurley afirmou que pretende contatar a produção para pedir um teste e desabafou, ainda, que apesar de estar preocupada, ficará feliz se der positivo: "Se eu estiver (grávida), vou ficar muito feliz. Mas tenho medo de me decepcionar caso eu não esteja".

A influenciadora comentou com as amigas que ela o Matheus têm vontade de serem pais e que eles já haviam comentado sobre a possibilidade de tentar. Li Martins, que tem filhos com JP Mantovani, alertou a amiga sobre os riscos de se esforçar demais nesse período durante as provas do programa.

“Até os três primeiros meses, dependendo da prova, você não pode fazer esforço físico. Eu fiz, não sabia que estava grávida e tive um descolamento de placenta, podia ter perdido o bebê”, alertou Li. “Estava na lógica aqui. Se até o final dessa semana não menstruar, aí eu peço [o teste]”, finalizou.