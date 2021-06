CB Correio Braziliense

A edição de 2021 do BAFTA TV Awards ocorreu no domingo (6/6) - (crédito: Divulgação)

A edição de 2021 dos prêmios BAFTA TV, da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas, ocorreu no último domingo (6/6), em Londres. O segmento televisivo do Bafta premia produções britânicas e de outros países, desde que sejam exibidas no Reino Unido. Os ganhadores das categorias técnicas já haviam sido divulgados anteriormente.

Entre os destaques da noite está a série da HBO I may destroy you (2020), que concorria a oito estatuetas, levando para casa os prêmios de Melhor Minissérie, Melhor Direção de Ficção, Melhor Roteiro e Melhor Atriz, com Michaela Coel (Chewing gum).



Além de conquistar os prêmios técnicos de Melhor Figurino, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Design de Produção e Melhor Escalação de Elenco, o seriado Small axe também levou a estatueta de Melhor Ator Coadjuvante, com o astro Malachi Kirby (Doctor who). Já a produção Save me too venceu na categoria Melhor Série Dramática.

Confira a lista dos vencedores nas principais categorias:

Melhor série dramática

Gangs of London

I hate Suzie

Save me too

The crown

Melhor minissérie

Adult material

I may destroy you

Normal people

Small axe

Melhor ator

John Boyega - Small axe

Josh O'Connor - The crown

Paapa Essiedu - I may destroy you

Paul Mescal - Normal people

Shaun Parkes - Small axe

Waleed Zuaiter - Baghdad central

Melhor atriz

Billie Piper - I hate Suzie

Daisy Edgar-Jones - Normal people

Hayley Squires - Adult material

Jodie Comer - Killing Eve

Letitia Wright - Small axe

Michaela Coel - I may destroy you

Melhor ator em comédia

Charlie Cooper - This country

Guz Khan - Man like mobeen

Joseph Gilgun - Brassic

Ncuti Gatwa - Sex education

Paul Ritter - Friday night dinner

Reece Shearsmith - Inside no.9

Melhor atriz em comédia

Aimee Lou Wood - Sex education

Daisy Haggard - Breeders

Daisy May Cooper - This country

Emma Mackey - Sex education

Gbemisola Ikumelo - Famalam

Mae Martin - Feel good

Melhor ator coadjuvante

Kunal Nayyar - Criminal: U.K.

Malachi Kirby - Small axe

Michael Sheen - Quiz

Michael Ward - Small axe

Rupert Everett - Adult material

Tobias Menzies - The crown

Melhor atriz coadjuvante

Helena Bonham Carter - The crown

Leila Farzad - I hate Suzie

Rakie Ayola - Anthony

Siena Kelly - Adult material

Sophie Okonedo - Criminal: U.K.

Weruche Opia - I may destroy you