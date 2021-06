Gloria Pires recebe vacina contra covid-19: "Gratidão por esse dia glorioso"

VO Victória Olímpio

(crédito: Gloria Pires/Instagram/Reprodução)

Aos 57 anos de idade, a atriz Gloria Pires recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19. Nas redes sociais, ela compartilhou o momento que recebeu o imunizante e comemorou: "Vacinada! Viva o SUS!! Gratidão por esse dia glorioso, Deus! Desde que vi que meu dia estava chegando, tenho refletido muito sobre esse momento".

A artista relembrou ainda a internação do marido, Orlando Morais, que teve covid-19 em maio deste ano. Gloria elogiou os profissionais da área da saúde, mas também fez uma crítica à irresponsabilidade e à falta de cuidados necessários para essa situação.

"Tendo vivido a luta do meu amor Orlando Morais contra a covid-19 e presenciado as batalhas enfrentadas pelos profissionais da saúde, só penso em quantas vidas foram perdidas por conta da irresponsabilidade, da ganância, de atitudes perversas, coisas tão comuns aos falsos profetas, que falam em Deus ao mesmo tempo em que trabalham contra a vida, a maior dádiva divina".

Gloria recebeu a vacina AstraZeneca e revelou que irá tomar a segunda dose apenas no final do mês de agosto: "Dia 30/8, com fé em Deus, tomarei a segunda dose. Os cuidados continuam: use máscara, distanciamento social, não à aglomeração".