Fábio Porchat brinca ao cogitar foto e zoa Luciano Huck: "Melhor não"

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Twitter/@FabioPorchat)

A internet não perdoa nos memes e um dos grandes alvos dessas brincadeiras é o apresentador Luciano Huck. Sempre que alguma celebridade cai em “más graças”, já aparece algum tuíte com uma foto do mais novo “odiado” ao lado do apresentador do Caldeirão do Huck. A brincadeira faz tanto sucesso, que já tem celebridades evitando cliques ao lado do marido de Angélica — pelo menos de brincadeira.



Ao lado de João Vicente, Fábio Porchat apresentou o programa Papo de segunda, nesta segunda-feira (7/6) na GNT e recebeu Luciano Huck na atração. A tradicional foto no final da transmissão, contudo, foi evitada.

“Vamos tirar uma foto com o Luciano. Se bem que não sei”, brincou Porchat ao falar com Vicente em um vídeo compartilhado nos stories do humorista. Atrás dos dois, Huck cai na risada. “Não tira, não”, responde Vicente.

Porchat, então, conclui: "Melhor não, né? Deixa nos stories, que apaga em 24 horas. Você acha que não? É arriscado?”.