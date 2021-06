Anitta é confirmada no line up do Rock in Rio Portugal

A cantora Anitta será uma das atrações do Rock in Rio Portugal. A própria artista comemorou a notícia em suas redes sociais. A apresentação dela está marcada para 26 de junho de 2022.

"Animada pra rever meus fãs no Palco Mundo do Rock In Rio Lisboa em 2022. Se cuidem até lá!", escreveu a cantora numa legenda que tinha versão em inglês também.

Animada pra rever meus fãs no Palco Mundo do @rockinriolisboa em 2022. Se cuidem até lá!



Super excited to see my fans on the main stage of Rock In Rio Lisbon in 2022. See you there and take care!#EuVou #RockInRioLisboa pic.twitter.com/JagNIGOq0n