WandaVision, série da Disney+, não vai ter segunda temporada

CB Correio Braziliense

Durante entrevista para Variety's Actors on Actors com Kaley Cuoco, Elizabeth Olsen, a intérprete de Wanda Maximilian, afirmou que a série do Disney+, WandaVision não terá uma nova temporada. “Não terá segunda temporada, é uma série limitada", contou a atriz.

"Quer dizer, eu não sei. O lance com a Marvel é que você nunca consegue dizer não. Pessoas morrem, mas ressuscitam”, disse Olsen. A declaração foi dada durante o programa Actors on Actors, no qual artistas divulgam seus trabalhos para o Emmy deste ano e Olsen estava representando a minissérie WandaVision.

Com nove episódios, WandaVision mostra a rotina do casal Wanda e Visão. A série é ambientada no Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), compartilhando a continuidade com os filmes da franquia. Os eventos ocorrem após os acontecimentos do filme Vingadores: Ultimato (2019). Os episódios estão disponíveis no Disney+.