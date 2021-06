Jennifer Garner não se importa com os namoros do ex Ben Affleck

CB Correio Braziliense

Ben Affleck tem três filhos, do casamento com Jennifer Garner - (crédito: AFP / Jean-Baptiste Lacroix)

A atriz Jennifer Garner anda de olho bem aberto com a possível volta do namoro do ex-marido dela, o ator Ben Affleck, e Jennifer Lopez, que vêm sendo visto juntos. Mas nada de ciúmes. Segundo o site do programa E! News, a preocupação de Jennifer Garner é com a relação de Ben Affleck com os filhos.

Jennifer Garner e Ben Affleck são pais de Violet (15 anos), Seraphina (12 anos) e Samuel (9 anos). Segundo uma fonte contou ao E! News, Jennifer só quer que Ben esteja realmente com os filhos, prestando atenção e dando atenção a eles quando eles estiverem juntos. "O que ele faz o resto do tempo é problema dele. Ela não se envolverá com a vida privada dele", garante a fonte.

A fonte conclui garantindo que, até agora, Jennifer Garner não tem do que reclamar, apesar da preocupação. Ela elogia a performance de Ben como pai e diz que, por enquanto, a separação não afetou a relação dele com os filhos.