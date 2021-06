Livro de Gil, 'Tem que vigorar', é o mais vendido em seções da Amazon

VO Victória Olímpio

(crédito: Gilberto Nogueira/Instagram/Reprodução)

O ex-participante do Big Brother Brasil (BBB21) Gilberto Nogueira, o Gil, acabou de lançar o livro Tem que vigorar e já conquistou o espaço de mais vendido em duas seções da Amazon. A obra está no posto nas seções Memórias e Biografias de líderes e pessoas notáveis, desbancando obras como Confissões, de Santo Agostinho, Uma terra prometida, do ex-presidente dos EUA Barack Obama, e Notas sobre o luto, da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.

Na lista geral de livros mais vendidos pela Amazon, Tem que vigorar é o 59º colocado e o segundo colocado na página sobre Biografias e casos verdadeiros. No site, o livro físico do economista é vendido por R$ 23,32 e o ebook por R$ 19,90.

"Tem que vigorar", livro de Gilberto Nogueira (foto: Amazon/Reprodução)

No livro, Gil conta os momentos preferidos no BBB21, a infância em Pernambuco e as dificuldades que passou na vida, como quando teve que morar na rua. O economista relata, ainda, os momentos de violência do pai contra a mãe, a relação com a fé e a igreja, como a educação o salvou e a descoberta da sexualidade e processo de autoconhecimento e aceitação.

Tem que vigorar traz depoimentos de Jacira, mãe de Gil, e de Xuxa Meneghel e Deborah Secco, além de um divertido dicionário com os memes e bordões do economista para os leitores vigorosos aprenderem ainda mais da cachorrada e do regozijo.