Capa de 'Solar power', novo single da neozelandesa Lorde - (crédito: Universal Music/Reprodução)

Solar power, single aguardado da cantora Lorde, foi liberado na tarde desta quinta-feira (10/6) após uma falha nos serviços musicais de streaming. Minutos depois, a faixa foi retirada do ar. É possível que a estreia nas plataformas brasileiras tenha ocorrido antes da hora, já que somente usuários de outros países podem ouvi-la. A canção ficou disponível no Deezer, na Apple Music e no Tidal.

O acontecimento pegou os fãs de surpresa, visto que a cantora não havia informado a data de lançamento. No comunicado de anúncio do single. Lorde escreveu: “A paciência é uma virtude”.

A nova música sucede o álbum Melodrama, lançado em 2017. A letra foi escrita por Lorde, com produção de Jack Antonoff. Os dois são os únicos creditados pela composição de Solar power.

Em entrevista, a neozelandesa afirmou que o título do nome do novo álbum veio após uma viagem à Antártida. Ainda não há informações sobre o lançamento do próximo trabalho.