A espera acabou! Lorde anuncia novo single 'Solar power'

A nova música ainda não tem data de lançamento - (crédito: Universal Music/Reprodução)

Após quatro anos de espera dos fãs, Lorde finalmente deu as caras. A cantora neozelandesa anunciou no próprio site oficial o lançamento do single Solar power. Na página, a cantora apresentou a capa da nova música, em que corre de biquíni na praia, juntamente com a frase: “Chegando em 2021... a paciência é uma virtude”.

A confirmação veio horas após o vazamento da imagem nas redes sociais. A capa do single rodou a internet e fãs já especulavam que seria o mais novo trabalho de Lorde. O fato dela estar confirmada como uma das atrações principais do festival Primavera Sound 2022, em Barcelona, tinha levantado as suspeitas do público por um novo álbum.

A data de lançamento de Solar power ainda não foi revelada. Contudo, considerando que ela já anunciou nome e capa, o indicativo é que não demore para o novo single ser disponibilizado. Rumores nas redes sociais apontam para o dia 21 de junho.

Lorde vem sendo cobrada de novos materiais há anos. O álbum Melodrama, de 2017, foi um sucesso absoluto: concorreu ao Grammy de álbum do ano e alcançou o topo da lista da Billboard. A cantora chegou a vir para o Brasil na turnê do disco e se apresentou no Popload Festival 2018, no Memorial da América Latina, em São Paulo.