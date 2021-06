Mais nomes conhecidos estarão no revival de 'Sex and the city'

CB Correio Braziliense

O revival de Sex and the city terá retorno de mais nomes conhecidos pelos fãs da série. De acordo com anúncio da HBO Max ao portal Deadline, os atores David Eigenberg, Mario Cantone, Willie Garson e Evan Handler estarão no elenco da minissérie And just like that...

Eigenberg vai reprisar o papel de Steve Brady, Cantone será novamente Anthony Marentino, Garson revisita o papel de Stanford Blatch, e por fim, Handler retornará como Harry Goldenblatt. O quarteto se reúne em cena com as estrelas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis e Chris Noth. Sara Ramírez também integrará o elenco, trabalhando pela primeira vez no universo do clássico Sex and the city.

A nova produção acompanha a trajetória das amigas Carrie Bradshaw (Parker), Miranda Hobbes (Nixon) e Charlotte York (Davis) na vida aos 50 anos de idade. Ao todo, serão dez episódios inéditos de 30 minutos de duração. A previsão é de que a série comece a ser filmada entre junho e setembro, em Nova York, e seja lançada ainda este ano.