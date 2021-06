Maria Lina, noiva de Whindersson, volta ao Instagram após morte do filho

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Na noite desta sexta-feira (11/6), Maria Lina Deggan, noiva de Whindersson Nunes, reapareceu nas redes sociais após a morte do filho, João Miguel, que nasceu prematuro de 22 semanas e não resistiu.



A jovem fez a primeira publicação no Instagram desde a perda, com uma foto dela e uma mensagem para os seguidores.

"Muito, muito obrigada por tanto amor que me deram nessas últimas semanas. Não tem sido fácil, mas os planos dele [de Deus] são maiores que os nossos", escreveu no Story. O perfil da estudante de engenharia, atualmente, é privada.

Whindersson e Maria Lina anunciaram a gravidez em novembro de 2020. No final de maio, o bebê morreu com dois dias de vida, após nascer prematuro de seis meses. Os pais do João Miguel fizeram uma tatuagem em homenagem a ele, um desenho dos pezinhos do filho.



Recentemete, a mãe de Whin foi indagada sobre como está o filho e a noiva, Maria Lina. "Ele está se recuperando. Está bem melhor já", respondeu. "Tudo nessa vida tem o propósito de Deus. Ele sempre sabe o que faz", escreveu Valdenice no Instagram.