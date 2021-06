CB Correio Braziliense

Os brasileiros Eduardo Moscovis e Maria Fernanda Cândido se unem ao elenco de El presidente, série original da Amazon Prime Video - (crédito: Amazon Prime Video/Divulgação)

A plataforma Amazon Prime Video divulgou, nesta segunda-feira (14/6), os nomes que irão compor o elenco dos novos episódios da produção El presidente. A segunda temporada vai contar com a participação dos atores brasileiros Eduardo Moscovis e Maria Fernanda Cândido, além do colombiano Andrés Parra.

A série, liderada pela companhia Gaumont, estreou em 2020, com a direção criativa do vencedor do Oscar Armando Bó. A trama da primeira temporada da série trouxe o escândalo do “FIFA Gate'', revelado em 2015, e é contada pelo ponto de vista do chileno Sergio Jadue, interpretado por Parra.

A segunda parte, intitulada Jogo da Corrupção, vai focar na história do ex-presidente da FIFA, João Havelange, e na corrupção do futebol no Brasil e na América Latina.

Além de Eduardo Moscovis e Maria Fernanda Cândido, participam do elenco os brasileiros Carol Abras, Nelson Freitas, Polliana Aleixo, Isadora Ferrite, Leonardo Cidade e Leandro Firmino.

"Este elenco extremamente talentoso e multinacional vai dar um novo sabor a esta temporada e vai encantar o público do mundo todo", afirma Malu Miranda, Head de Conteúdo Brasileiro Original para o Amazon Studios, em nota de divulgação.

A segunda temporada de El presidente terá oito episódios de uma hora e começará a ser gravada ainda neste mês no Uruguai. A primeira temporada já está disponível no catálogo da Amazon Prime Video.