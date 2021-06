Single Butter, do BTS, terá lançamento em CD

CB Correio Braziliense

(crédito: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Os fãs de poderão adquirir o single Butter do grupo coreano BTS em mais um novo formato. Depois de vinil e fita K7, o hit também vai estar disponível em CD. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (14/06), e também revelou que o CD vai ter uma surpresa para os fãs: uma faixa bônus, “que fará seu coração bater no ritmo da energia positiva do BTS”.

O lançamento está marcado para 9 de julho e o intuito é comemorar o aniversário da ARMY, como é chamado o fã clube do grupo. Ainda não há mais detalhes sobre a música nova, mas o BTS deve começar a soltar teasers, como é de costume.

Sucesso mundial

O hit Butter está há três semanas no topo da parada nos Estados Unidos. O single registrou aumento de 10% nas execuções nas rádios e continua na liderança no número de downloads. Foram mais de 138,4 mil cópias digitais vendidas na última semana.

Uma boa explicação para o bom número de vendas é que há várias versões para o single. Além da original, há as versões instrumental e os remixes “Hotter”, “Cooler” e “Sweeter”, que estavam com preço promocional, saindo a 69 centavos nos Estados Unidos.

Os números das vendas das versões físicas do single, em vinil e K7, serão contabilizadas na parada quando forem enviados aos compradores, o que ocorre na sexta-feira (18/06), o que pode prolongar ainda mais a presença da canção entre as mais tocadas no país.