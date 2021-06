BTS se mantém no topo da HOT 100 da Billboard pela 3ª semana consecutiva

AR Ana Raquel Lelles*/Estado de Minas

(crédito: Twitter @bts_bighit/Reprodução)

A manteiga não derreteu! Com a canção 'Butter', o grupo de kpop BTS se mantém, pela terceira semana consecutiva, em primeiro lugar na HOT 100 da Billboard. A parada musical mede as canções mais ouvidas da semana e mede a popularidade de um artista.

O top 10 da HOT 100 foi divulgado nesta segunda-feira (14/06) no Instagram oficial dos charts da Billboard. Os comentários da publicação estão marcados por fãs do grupo que comemoram a 'dominação mundial' do BTS.

Com o primeiro lugar, a canção ‘Butter’ impediu que hits como ‘Good 4 U’, de Olivia Rodrigo, e ‘Levitating’, de Dua Lipa feat. DaBaby, conquistassem o #1 na HOT 100. Este é o oitavo primeiro lugar do grupo, que conseguiu alcançar a primeira posição, anteriormente, com a música 'Dynamite'.



Como 'Dynamite', 'Butter' é um lançamento do BTS completamente em inglês. Assim, as promoções da música foram focadas no mercado internacional, ou seja, fora da Coreia do Sul, que é o país de origem do grupo.

E, ao que tudo indica, as promoções da música estão dando certo!

Apesar da popularidade das canções das divas pop, os números de BTS são impressionantes. 'Butter' conseguiu, apenas na semana terminada em 10 de junho, 15,4 milhões de streams de ouvintes de streamings dos Estados Unidos. O single também acumulou 138.400 de unidades vendidas online.

Além disso, a canção também teve um aumento de 10% em execuções rádios Airplay, totalizando 24.6 milhões na mesma semana.



Nas redes sociais, os fãs de BTS, conhecidos como ‘army’, comemoraram a vitória com hashtag #Butter3rdNo1OnHot100.

Suga, integrante do BTS, usou o site Weverse, criado pela empresa do grupo, Hybe Corporation, para agradecer os fãs. "São três semanas.... Graças aos armys... Estou emocionado novamente", escreveu, em coreano.

