Carol Celico fala sobre separação de Kaká e revela nunca ter recebido pensão

Carol Celico decidiu revelar aos seguidores algumas informações sobre o fim do casamento dela com o ex-jogador de futebol Kaká, em 2014, após nove anos de união. No Instagram, a empresária respondia algumas perguntas, quando foi questionada sobre o motivo da separação.

"Não me sentia feliz, nem realizada. Precisei tomar uma decisão difícil depois de muitos anos tentando me sentir melhor. E, no final, a própria decisão me fez viver experiências que me fizeram crescer, amadurecer, me amar mais para, aí sim, poder me sentir livre para amar e ser amada. Não foi fácil, mas deu tudo certo, graças a Deus", contou.

Carol Celico fala sobre separação com Kaká e revela nunca ter recebido pensão (foto: Redes sociais/Reprodução)

Outro seguidor questionou ainda se Carol vivia com parte da pensão que recebia do ex-marido, mas ela afirmou que nunca recebeu dinheiro, mas que estava feliz por se sentir independente. Ela e o ex-jogador têm dois filhos, Luca, de 13 anos e Isabella, de 10.

"Nunca recebi pensão. Fizemos um acordo amigável, sem briga. Evitamos conflitos contratando um mediador (advogado único, especialista em solução de conflitos) e sempre pensamos na saúde das crianças e na estabilidade e paz que queríamos passar por isso. Também me fez sentir mais autônoma e segura para ser mãe solteira e não buscar dependência em ninguém".

Atualmente, Carol está noiva do empresário Eduardo Scarpa. Já Kaká se casou com Carol Dias, com quem tem uma filha de 8 meses, Esther. Em resposta a outro seguidor, ela afirmou que não daria uma nova chance ao ex-marido caso os dois estivessem solteiros.

"Acredito que não. O que não deu certo em um momento, depois de muitas tentativas, é muito difícil de dar certo depois. Acho que o desespero de não encontrar alguém, não estar bem consigo mesmo, e achar que a única opção é voltar com o ex é normal. Já experimentei o sentimento, sim".