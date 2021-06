Favela Sounds 2021 anuncia evento virtual entre os dias 7 e 11 de julho

CB Correio Braziliense

Tuyo é uma das principais atrações do Festival - (crédito: Juh Almeida/Divulgação)

Um dos principais festivais de Brasília, do Brasil e do mundo no que diz respeito à difusão da cultura e arte que estão sendo produzidas na periferia do país, o Favela Sounds anunciou um evento virtual entre os dias 7 e 11 de julho. Entre as atrações estão as cantoras Tássia Reis, de São Paulo, e MC Mari, da Bahia, a banda curitibana Tuyo e o escritor cubando Leonardo Padura. Serão 60 atividades entre shows, minioficinas, debates e sessões voltadas ao mercado criativo. Tudo no site oficial do evento.

O tema de 2021 é a frase “A vez do Amor” do samba homônimo do artista brasiliense Vinícius de Oliveira. O evento vai criar um espaço virtual que clama por debates e reflexões sobre afeto e solidariedade e contra discursos de ódio e preconceito. O espaço on-line também vai fazer uma homenagem a 10 favelas de regiões diferentes do Brasil, o espectador do evento poderá passear pela cultura produzida nesses lugares, como uma viagem pelo país.

A escolha por artistas de todas as partes do Brasil e do mundo também é uma forma de viajar pelas periferias de vários lugares diferentes. Todos estão apresentando trabalhos recentes, Padura, conhecido pelo livro O homem que amava os cachorros (2009), apresenta Água por todos os lados, lançado em 2020. Tássia Reis chega com as músicas de trabalho da carreira focando no último disco, Próspera (2019), MC Mari apresenta os hits recentes como Senta concentrada, e Tuyo apresenta o disco recém lançado, Chegamos sozinhos em casa.

Ao todo, serão 10 debates, quatro mini oficinas e 20 apresentações musicais, além de 10 sessões de mentoria para negócios criativos e 18 minicursos em economia criativa, divididos em dias que tem temas como saúde mental, comunidade LGBTAQIAP+ e mulheres. Também será realizada uma festa virtual pela Twitch após os 5 dias de festival.

A opção pelo evento virtual foi ainda como uma medida de segurança sanitária devido a pandemia. O evento é realizado pela Um Nome Produção e Comunicação e patrocinado pela Oi Futuro. Também usou recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF e do Prêmio Funarte Festivais de Música 2020.