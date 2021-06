Após 20 anos, Juliana Rosa deixa Globo News: "Aceitei um novo desafio"

VO Victória Olímpio

(crédito: Juliana Rosa/Instagram/Reprodução)

A apresentadora do Globo News, Juliana Rosa, pediu demissão da emissora após 20 anos de casa. A jornalista e especialista em economia compartilhou nas redes sociais a novidade, afirmando que aceitou um novo desafio depois de anos: "Depois de 20 anos na TV Globo, aceitei um novo desafio! Só tenho a agradecer por tantas histórias que vivi ali dentro".

Juliana relembrou de quando começou a carreira na televisão: "Me lembro quando cheguei na TV pela 1ª vez, uma menina, aos 24 anos, cheia de sonhos, entrando naquela máquina chamada televisão. A entrevista de emprego foi com as mestres Tamara Leftel, Rosa Magalhães, Sandra Moreyra e o mito do jornalismo televisivo: Alice-Maria! Muito frio na barriga!".

"Comecei como editora de economia do programa Conta corrente, onde aprendi muito. Tive a honra de ser apresentadora durante 2 anos e receber 2 prêmios Maxpress/Jornalistas & Cia de programa mais admirado. A linguagem que desenvolvi voltada para a educação econômica serviu de modelo para vários treinamentos internos", continuou a apresentadora.

A jornalista não revelou ainda os próximos passos na carreira, mas afirmou que após tirar uns dias de descanso, irá contar mais sobre a novidade: "Televisão é equipe! Tenho muito orgulho de ter feito parte deste time de alto nível do jornalismo profissional. Vou tirar uns dias de descanso e, em breve, contarei tudo pra vocês! Até já!", finalizou.