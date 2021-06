Tida como uma das favoritas, Gleici Damasceno é eliminada do No limite

CB Correio Braziliense

(crédito: GShow/ Reprodução)

Quando esta edição do No limite começou, a acriana Gleici Damasceno, vencedora do BBB18, era apontada como uma das favoritas ao título. Mas não foi bem o que aconteceu. Gleici foi a sexta eliminada do reality comandado por André Marques no programa exibido nesta terça-feira (15/6).

"Esse sonho acaba para mim, mas espero que vocês aproveitem ao máximo. Não vou esquecer de nada, vivi com muita intensidade e verdade. Fiquei com muito medo de entrar aqui, achando que não ia conseguir", disse Gleici, ao se despedir da tribo Calango, que perdeu um participante pelo segundo episódio consecutivo. "Com certeza, eu saio do No Limite muito mais confiante em mim. Sei da força que está no meu coração e da vontade de ir até o final", completou.

A segunda derrota seguida na prova da imunidade mexeu com os nervos da tribo Calango. Ser eliminada não foi bem uma surpresa para Gleici, que havia dito esperar a votação dos colegas. "Sinto que hoje eu posso deixar o programa. Não por exclusão, mais por estratégia. Eu exponho muito a minha opinião e talvez por isso eu seja um alvo. Posso ter errado nessa minha estratégia individual de jogo", explicou ela no portal.

Antes disso, ela e Carol Peixinho divergiram sobre votos. Carol apontou André como colega a ser protegido, enquanto Gleici disse que não gostaria de ver a própria Carol e nem Kaysar fora do jogo. "A gente se conecta desde o princípio, mas o jogo sempre foi você e eles dois", disse Carol.

"Eu não votaria em você até o final. Se você puder repensar o seu voto, eu acharia justo comigo, com você", respondeu Gleici.

Na hora da votação, a escolha foi apertada. Jéssica e Gleici chegaram a ficar empatadas em um momento. Mas no fim das contas, não deu para Gleici. Após a saída de Gleici, Carol se desesperou e precisou ser consolada por Kaysar.

Agora, a tribo Calango, fica com André Martinelli, Carol Peixinho, Jéssica Mueller e Kaysar Dadour. O grupo Carcará conta com Elana Valenaria, Gui Napolitano, Íris Stefanelli, Marcelo Zulu, Paula Amorim e Viegas.