Atriz Samantha Schmütz participa do Saia justa desta quarta-feira

(crédito: Juliana Coutinho/ TV Globo)

A atriz Samantha Schmütz é a convidada do Saia justa, programa do GNT, desta quarta-feira (16/6). Conhecida por se posicionar sem medo sobre vários assuntos, ela vai conversar com Astrid Fontenelle, Pitty, Gaby Amarantos e Mônica Martelli sobre vários assuntos.

Com certeza, a censura que ela sofreu do Instagram no último fim de semana não ficará de fora. Samantha teve a conta bloqueada por um tempo depois de críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Outro assunto que deve aparecer é o comportamento das pessoas que estão aglomerando durante a pandemia, alvo de comentários de Samantha há cerca de um ano.

Samantha e as "saias" também falarão sobre mulheres que não sonham com a maternidade e ainda vão se propor uma brincadeira de se descrever caso fossem um meme invertido.