Novo vídeo de ‘Velozes e furiosos 9’ mostra Cardi B como parte do elenco

Cardi B em teaser de 'Velozes e furiosos 9' - (crédito: divulgação)

A Universal Pictures divulgou mais um vídeo sobre os bastidores da superprodução Velozes e furiosos 9. No teaser, a artista Cardi B fala sobre o seu papel. A cantora vai dar vida à personagem Leysa.

No vídeo, Cardi B conta qual foi sua reação quando Vin Diesel a convidou para fazer parte do elenco do filme. “Eu disse: você está falando de Velozes e furiosos? Mas é claro! Me coloca em um avião”. Depois a cantora contou um pouco sobre sua personagem e a definiu como uma mulher forte e empoderada.

O nono filme da franquia mostra o reencontro de antigos amigos. Dom Toretto, interpretado por Vin Diesel, vive uma vida tranquila até que seus amigos aparecem para lhe avisar sobre a nova ameaça que está a caminho. O perigo é representado por um grupo de mercenários liderados pelos irmãos Jakob, interpretado por John Cena, e Cipher, interpretada por Charlize Theron.

Depois de vários adiamentos por causa da pandemia, o filme estreia no próximo dia 24 de junho. A direção fica por conta de Justin Lin, que comandou outros longas da franquia. Anitta participa da trilha sonora do filme.