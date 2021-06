Com o rosto tatuado, Whindersson Nunes aparece com olhar triste e fãs percebem

JM João Mello/UAI

Whindersson Nunes agora tem novas tatuagens. O local escolhido foi o rosto, onde o artista tatuou a frase Live Like a Warrior. Além da frase, o comediante agora tem um chapéu de cangaceiro acima da sobrancelha, um emoji triste embaixo do olho esquerdo e as iniciais JM, de João Miguel; seu filho que faleceu no dia 31 de maio, após nascer prematuro.



A tatuadora responsável pelo trabalho, Bruna Martins, compartilhou fotos do resultado. O que muitos seguidores perceberam é que Whind aparenta muita tristeza em seu olhar. A repercussão se deu no twitter e muitos se mostraram preocupados com o comediante.

"É como se as tatuagens fossem para cobrir alguma coisa que ele não quer mostrar", escreveu uma seguidora. "Espero que ele fique bem", disse outro fã. Afasto das redes, Nunes tem passado por um 'detox' da internet e busca se recuperar do baque que ele e Maria Lina, sua noiva, sofreram.